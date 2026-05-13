Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Lima THM Tanpa Izin Resmi di Kabupaten Tangerang Ditutup Pemerintah

Rabu, 13 Mei 2026 – 17:36 WIB
Lima THM Tanpa Izin Resmi di Kabupaten Tangerang Ditutup Pemerintah - JPNN.COM
Ilustrasi - Petugas kepolisian menyegel tempat hiburan malam (THM) tanpa izin di Kawasan Puspemkab Tangerang, Banten. ANTARA/Azmi Samsul M

jpnn.com, KABUPATEN TANGERANG - Pemkab Tangerang resmi menutup secara permanen lokasi tempat hiburan malam (THM) yang melanggar peraturan daerah (perda) alias tanpa izin resmi (ilegal).

Langkah tegaskan ini, dilakukan sebagai menindak lanjuti dari hasil rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat atas menyikapi polemik masyarakat yang resah atas kehadiran THM tersebut.

"Bahwa hasil rapat bersama pemilik THM sudah menyatakan tidak akan melaksanakan aktivitas usaha hiburan lagi. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ditandatangani semuanya, pernyataan di atas segel, disaksikan RT/RW, lurah dengan Camat," jelas Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid di Tangerang, Rabu.

Baca Juga:

Ia menyatakan, penutupan terhadap lima THM ilegal yang berada di tiga titik lokasi di Kawasan Pusat Pemerintah Daerah (Puspemda) Kabupaten Tangerang ini telah disepakati bersama dengan pihak-pihak terkait termasuk aparat penegak hukum, organisasi masyarakat menyerahkan kewenangan kepada pemerintah.

Bupati menegaskan,  harus segera mengeksekusi tempat-tempat hiburan malam demi menjaga kondusifitas dan ketertiban umum di wilayahnya tersebut.

"Jadi sudah kita sampaikan terhadap situasi kondisi di wilayah kita Kabupaten Tangerang ini harus betul-betul aman, kondusif," ucapnya.

Baca Juga:

Maesyal menyebutkan, atas dikeluarkannya kebijakan dan keputusan penutupan THM ini, maka seluruh pelaku usaha harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku.

Kendati, bila mana itu tidak dilakukan maka jajarannya akan memproses secara hukum sesuai Undang-undang yang berlaku.

Pemkab Tangerang resmi menutup secara permanen lokasi tempat hiburan malam (THM) yang melanggar peraturan daerah (perda) alias tanpa izin resmi (ilegal).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tempat hiburan malam  THM  Pemkab Tangerang  Forkopimda 
BERITA TEMPAT HIBURAN MALAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp