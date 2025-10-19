Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Limbah B3 Medis Dibuang Sembarangan, Banyak Banget

Minggu, 19 Oktober 2025 – 19:06 WIB
Anggota kepolisian menunjukan limbah B3 medis di Walantaka, Kota Serang, Banten, Minggu (19/10/2025). (ANTARA/HO-Polresta Serang Kota)

jpnn.com, SERANG - Satreskrim Polresta Serang Kota tengah menyelidiki dugaan tindak pidana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) medis tanpa izin di wilayah Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten.

Kapolresta Serang Kota Kombes Pol. Yudha Satria menjelaskan penyelidikan dilakukan berdasarkan Laporan Informasi Nomor: R/Li-375/X/RES.5.3/Reskrim, tertanggal 15 Oktober 2025.

"Penyelidikan ini bermula dari temuan warga pada Rabu (15/10) pukul 07.00 WIB, mengenai adanya dugaan kegiatan pembuangan limbah B3 medis tanpa izin (dumpling) di area tanah kosong depan TPU Perumahan Graha Walantaka, Kelurahan Pabuaran," ujarnya, Minggu.

Berdasarkan keterangan saksi, lanjut Kapolres, diketahui bahwa pada Jumat (10/10) sekitar pukul 22.00 WIB, dua unit truk tronton datang ke lokasi.

Para pelaku membuang muatan yang awalnya dikatakan sebagai palet kayu.

Peristiwa bermula ketika saksi DI ditawari oleh DA melalui pesan WhatsApp untuk menerima kiriman palet kayu.

Namun, setelah dua truk tersebut membongkar muatan dan pergi, diketahui limbah yang dibuang bukanlah kayu, melainkan limbah medis berbahaya.

"Setelah dilakukan pengecekan, ternyata limbah tersebut merupakan limbah B3 medis," katanya.

Dua unit truk tronton malam-malam datang membuang limbah B3 medis di area tanah kosong.

