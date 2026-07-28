Limbah Sawit Berpotensi Jadi Produk UMKM Bernilai Tambah Tinggi

jpnn.com - JAKARTA - Dosen sekaligus peneliti di Pusat Studi Sawit IPB University Siti Nikmatin mengatakan bahwa limbah kelapa sawit memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan menjadi berbagai produk kerajinan UMKM bernilai tambah tinggi.

Pemanfaatan limbah tersebut tak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga mendukung pengembangan industri sawit nasional yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Potensi ketersediaan limbah tandan kosong kelapa sawit (TKKS) di Indonesia diperkirakan mencapai 16 juta ton per tahun dan akan terus meningkat seiring pertambahan produksi nasional.

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“Misalnya, pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit atau TKKS yang memiliki pasokan melimpah dan punya potensi sangat besar,” kata Nikmatin di Jakarta, Senin (27/7).

Jika sebelumnya TKKS hanya dimanfaatkan sebagai pupuk organik di sekitar area pabrik, kini melalui inovasi limbah tersebut dapat diolah menjadi bahan baku berbagai produk bernilai ekonomi lebih tinggi.

Inisiatif pengolahan ini telah diterapkan oleh PT Intertisi Material Maju (IMM) yang mampu mengubah TKKS menjadi produk, seperti helm, tas, alas kaki, batik, rompi anti-peluru, hingga filter AC kendaraan.

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“Saat ini saya mengolah tandan kosong di PT Intertisi Material Maju untuk menjadi produk UMKM bernilai tambah,” tuturnya.

Pengembangan produk berbasis limbah sawit tersebut berawal dari kegiatan riset sejak tahun 2015 dengan dukungan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).