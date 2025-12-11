Limitless Fest 2025, Ruang Apresiasi Bagi Disabilitas, Dorong Pembangunan Ekonomi Inklusif

jpnn.com - JAKARTA - Bentoel Group melalui kampanye keberlanjutan Bangun Bangsa menyelenggarakan Limitless Fest 2025.

Kegiatan yang mengusung tema "Karya Tanpa Batas" ini bertujuan menciptakan ruang apresiasi bagi komunitas penyandang disabilitas sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang lebih inklusif.

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang tergabung dalam Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) Kota Malang.

“Melalui Limitless Fest, kami ingin memberikan ruang kreatif bagi rekan-rekan penyandang disabilitas untuk menunjukkan hasil karya mereka," kata Head of Corporate and Regulatory Affairs Bentoel Group Dian Widyanarti dalam siaran pers, Kamis (11/12).

Limitless Fest 2025 adalah puncak dari rangkaian program Empower Academy Kota Malang Batch 2, yaitu program inkubasi dan pendampingan bisnis yang melibatkan 30 peserta penyandang disabilitas di Kota Malang.

Acara utama yang akan diselenggarakan meliputi penutupan Empower Academy yang merupakan momen resmi kelulusan dan penyerahan sertifikat bagi 30 peserta inkubasi bisnis.

Kegiatan Bazaar UMKM Disabilitas yang menampilkan dan menjual berbagai produk hasil karya terbaik dari para peserta program, mulai dari kerajinan hingga bisnis kuliner.

Limitless Fest juga terbuka untuk masyarakat umum dengan menghadirkan talkshow kesehatan, pengecekan kesehatan gratis, serta pendaftaran operasi bibir sumbing gratis.