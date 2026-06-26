Limp Bizkit Hanya Pilih Malaysia untuk Konser Asia 2026, Diprediksi Dipadati Fan Indonesia

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Band nu-metal legendaris asal Amerika Serikat, Limp Bizkit, dipastikan akan menggelar konser perdana di Malaysia pada 9 Desember 2026 di National Hockey Stadium, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

Konser yang dipromotori Hitman Solutions tersebut bukan sekadar menjadi debut Limp Bizkit di Malaysia. Kuala Lumpur juga dipastikan menjadi satu-satunya kota di Asia yang akan disambangi band yang digawangi Fred Durst itu sepanjang 2026.

Status tersebut diperkirakan akan membuat Malaysia menjadi tujuan ribuan penggemar rock dari berbagai negara Asia, termasuk Indonesia. Bagi para rockers Tanah Air, konser ini menjadi kesempatan langka untuk menyaksikan langsung penampilan Limp Bizkit tanpa harus terbang ke Amerika Serikat maupun Eropa.

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Limp Bizkit merupakan salah satu band yang membentuk era kejayaan musik nu-metal pada akhir 1990-an hingga awal 2000-an. Lewat lagu-lagu seperti Rollin’, My Way, Break Stuff, dan Nookie, mereka berhasil menciptakan pengaruh besar terhadap perkembangan musik rock modern.

Tidak hanya dikenal lewat katalog musiknya, Limp Bizkit juga memiliki reputasi sebagai salah satu band dengan aksi panggung paling eksplosif. Penampilan penuh energi, produksi konser berskala internasional, dan interaksi yang kuat dengan penonton menjadi ciri khas mereka selama lebih dari tiga dekade berkarier.

CEO dan Founder Hitman Group, Rohit Rampal, mengatakan menghadirkan Limp Bizkit ke Malaysia merupakan pencapaian besar bagi penyelenggara sekaligus bagi para penggemar musik rock di kawasan.

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"Membawa Limp Bizkit ke Malaysia untuk pertama kalinya merupakan tonggak sejarah besar, bukan hanya bagi kami sebagai penyelenggara, tetapi juga bagi penggemar musik rock dan alternatif di seluruh kawasan. Selama lebih dari tiga dekade, Limp Bizkit telah membentuk suara dan budaya rock modern, namun penggemar di Malaysia belum pernah berkesempatan untuk menyaksikan secara langsung di sini," ungkap Rohit Rampal.

Sementara itu, Keeran D, Head of Special Projects Hitman Solutions, mengatakan dipilihnya Kuala Lumpur sebagai satu-satunya destinasi Asia membuat konser tersebut memiliki nilai yang jauh lebih spesial.