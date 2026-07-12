Linda Noskova, Baru 21 Tahun Sudah Jadi Juara Wimbledon 2026

jpnn.com - LONDON - Linda Noskova menjadi juara tunggal putri Wimbledon 2026 setelah menaklukkan sesama wanita Ceko, Karolina Muchova di final.

Pada laga di Centre Court, Wimbledon, Sabtu (11/7) malam WIB, Linda menang dengan susah payah 6-2, 5-7, 6-3.

Linda, 21 tahun, menjadi juara termuda Wimbledon sejak idolanya yang juga dari Ceko Petra Kvitova juara pada 2011, saat itu Petra juga berusia 21.

Pada laga sesama Ceko malam WIB tadi, Petra Kvitova menonton langsung dari tribune. Terlihat juga legenda Ceko-Amerika, Martina Navratilova.

"Ini pasti sesuatu yang akan saya ingat selamanya, tetapi pasti akan membutuhkan beberapa hari untuk menyadarinya," kata Linda.

Kemenangan Linda dari Karolina (29 tahun) sangat dramatis.

Pada set kedua, Linda tampak akan menyudahi pertandingan dengan mudah saat unggul 5-2, satu gim lagi utnuk menjadi juara.

Namun, Karolina -senior Linda, bangkit dan memenangi set kedua.