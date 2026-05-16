Lindi Fitriyana Melahirkan, Virgoun Ungkap Nama Anaknya
Sabtu, 16 Mei 2026 – 03:03 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Virgoun dan Lindi Fitriyana baru saja dikaruniai anak pertama.
Istri Virgoun, Lindi Fitriyana melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki pada Kamis (14/5).
Momen bahagia tersebut diungkapkan oleh Virgoun melalui akun miliknya di Instagram.
Dia menunjukkan saat-saat menemani istrinya yang hendak melahirkan.
"Prepare for up coming kiddos," ungkap Virgoun.
Vokalis Last Child itu kemudian mengabarkan bahwa Lindi Fitriyana melahirkan bayi laki-laki.
Selain itu, Virgoun juga mengumumkan nama anak keempatnya tersebut.
"Perfexio Muthmain Virgoun," lanjut pelantun Diari Depresiku itu.