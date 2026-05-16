Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Lindi Fitriyana Melahirkan, Virgoun Ungkap Nama Anaknya

Sabtu, 16 Mei 2026 – 03:03 WIB
Lindi Fitriyana Melahirkan, Virgoun Ungkap Nama Anaknya - JPNN.COM
Virgoun dan Lindi Fitriyana. Foto: Instagram/virgoun_

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Virgoun dan Lindi Fitriyana baru saja dikaruniai anak pertama.

Istri Virgoun, Lindi Fitriyana melahirkan bayi berjenis kelamin laki-laki pada Kamis (14/5).

Momen bahagia tersebut diungkapkan oleh Virgoun melalui akun miliknya di Instagram.

Baca Juga:

Dia menunjukkan saat-saat menemani istrinya yang hendak melahirkan.

"Prepare for up coming kiddos," ungkap Virgoun.

Vokalis Last Child itu kemudian mengabarkan bahwa Lindi Fitriyana melahirkan bayi laki-laki.

Baca Juga:

Selain itu, Virgoun juga mengumumkan nama anak keempatnya tersebut.

"Perfexio Muthmain Virgoun," lanjut pelantun Diari Depresiku itu.

Pasangan selebritas Virgoun dan Lindi Fitriyana baru saja dikaruniai anak pertama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   virgoun  Virgoun Lindi Fitriyana  Lindi Fitriyana melahirkan  Istri Virgoun 
BERITA VIRGOUN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp