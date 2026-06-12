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Lindswell Kwok Resmi Jadi Pelatih Taichi Timnas Wushu Indonesia

Jumat, 12 Juni 2026 – 20:16 WIB
Lindswell Kwok Resmi Jadi Pelatih Taichi Timnas Wushu Indonesia - JPNN.COM
Mantan atlet wushu Lindswell Kwok ditemui seusai pelantikan pengurus Pengurus Besar Wushu Indonesia masa bakti 2026-2030 di Jakarta, Jumat (12/6/2026). (ANTARA/Arindra Meodia)

jpnn.com, JAKARTA - Mantan ratu wushu dunia Lindswell Kwok resmi kembali ke pelatnas dengan mengemban tugas baru. Dia resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala tim nasional wushu Indonesia nomor taichi untuk proyeksi Asian Games 2026.

Lindswell mengatakan pengalaman panjangnya sebagai atlet membuatnya memahami pentingnya keseimbangan antara disiplin dan komunikasi dalam proses pembinaan atlet.

"Kebetulan saya dulu selalu mendapat pelatih yang senior semua, jadi benar-benar disiplin dan fokus kepada pertandingan serta latihan yang mengarah ke pertandingan. Tidak ada ego besar sebagai pelatih, yang diutamakan adalah prestasi atlet," kata Lindswell di Jakarta, Jumat.

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Peraih medali emas Asian Games 2018 itu berharap atlet-atlet masa kini dapat memiliki mental yang tangguh sebagaimana generasi atlet sebelumnya.

Menurut dia, atlet harus mampu menerima kritik sebagai bagian dari proses pengembangan diri dan peningkatan prestasi.

"Seorang atlet itu butuh mental yang sangat tough. Kita harus menerima kritik, kemudian mengolah mana yang benar, mana yang perlu dikembangkan, dan mana yang cukup diketahui saja," ujar Lindswell.

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"Ratu Wushu" itu menilai tantangan yang dihadapi atlet saat ini berbeda dengan generasi sebelumnya, terutama di era media sosial yang membuat isu kesehatan mental semakin sering dibicarakan.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa ketangguhan mental tetap menjadi salah satu fondasi utama dalam dunia olahraga prestasi.

Mantan ratu wushu dunia Lindswell Kwok resmi kembali ke pelatnas dengan mengemban tugas baru.

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TAGS   Lindswell Kwok  Timnas Wushu Indonesia  Pelatih Taichi Timnas Wushu Indonesia  wushu 
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