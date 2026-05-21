Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Lindungi Masyarakat, Bea Cukai Maksimalkan Pengawasan dan Jaga APBN

Kamis, 21 Mei 2026 – 18:37 WIB
Lindungi Masyarakat, Bea Cukai Maksimalkan Pengawasan dan Jaga APBN - JPNN.COM
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memilimi peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung berbagai kebutuhan masyarakat di tengah kondisi ekonomi global. Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memilimi peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung berbagai kebutuhan masyarakat di tengah kondisi ekonomi global yang masih menghadapi tekanan akibat konflik geopolitik dan ketidakpastian pasar internasional,

Melalui APBN, pemerintah membiayai berbagai program pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga dukungan bagi sektor usaha dan industri nasional.

Keberadaan APBN juga menjadi salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi agar tetap berjalan di tengah tantangan global.

Baca Juga:

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan fundamental ekonomi Indonesia hingga Triwulan I Tahun 2026 masih berada dalam kondisi yang relatif stabil.

Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,61%, sedangkan inflasi tetap terjaga pada level 2,42%.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga masih berada pada level optimistis sebesar 122,9, disertai surplus neraca perdagangan yang berlanjut selama 71 bulan berturut-turut.

Baca Juga:

Selain itu, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 9,5% secara tahunan (year on year/yoy), Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,6% (yoy), dan aliran modal asing tercatat sebesar Rp38,5 triliun pada April 2026.

Konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

APBN memilimi peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendukung berbagai kebutuhan masyarakat di tengah kondisi ekonomi global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai  APBN  Geopolitik  pendidikan 
BERITA BEA CUKAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp