JPNN.com - Teknologi - Internet

Lindungi Pengguna Dari Penipuan, Indosat Meluncurkan Fitur Anti-Spam Berbasis AI

Jumat, 08 Agustus 2025 – 11:33 WIB
Foto: Indosat

jpnn.com, JAKARTA - Indosat Ooredeoo bersama Kementerian Komunikasi dan Digital meluncurkan fitur anti-spam dan anti-scam berbasis artificial intelligence (kecerdasan buatan/AI) untuk melindungi pengguna dari berbagai ancaman penipuan digital.

President Director and Chief Executive Officer Indosat Vikram Sinha mengatakan fitur tersebut dibangun di atas Sovereign AI Factory milik Indosat yang didukung GPU NVIDIA Blackwell tercanggih.

"Solusi ini memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghadapi spam dan scam secara real-time, memperkokoh ketahanan digital bangsa, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap dunia digital,” kata Vikram Sinha di Jakarta Pusat, Kamis.

Fitur itu akan bekerja secara otomatis dan real-time untuk mendeteksi pengirim pesan atau penelepon mencurigakan, menyaring potensi ancaman, serta memberikan peringatan kepada pelanggan.

Teknologi itu dikembangkan di atas fondasi AIvolusi5G yang memadukan teknologi AI dengan jaringan 5G milik Indosat.

Dengan kemampuan pemrosesan langsung di jaringan (on-network), fitur itu tidak memerlukan perangkat canggih atau koneksi premium, sehingga dapat diakses oleh semua kalangan.

Fitur anti-spam dan anti-scam Indosat hadir sebagai respons terhadap ancaman nyata penipuan digital.

Berdasarkan Asia Scam Report 2024 dari Global Anti-Scam Alliance (GASA), sebanyak 65 persen masyarakat Indonesia menerima upaya penipuan setiap minggunya, mulai dari pesan teks phishing, tawaran kerja palsu, hingga skema penipuan investasi.

