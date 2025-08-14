Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Internet

Lindungi Pengguna Dari Serangan Spam, Provider Tri Rilis Fitur Berbasis AI

Kamis, 14 Agustus 2025 – 15:59 WIB
Lindungi Pengguna Dari Serangan Spam, Provider Tri Rilis Fitur Berbasis AI
Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri menghadirkan fitur berbasis kecerdasan buatan. Foto: Indosat

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri menghadirkan fitur berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) pada Kamis (14/8).

Fitur Tri AI itu dirancang khusus untuk melindungi pengguna dari serangan spam dan scam.

Director & Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Bilal Kazmi mengatakan inovasi ini didukung oleh teknologi AIvolusi 5 yang menggabungkan kecanggihan AI dengan kekuatan jaringan 5G milik Indosat.

Ini sebagai langkah nyata dalam mewujudkan visi menjadi AI-TechCo terdepan di Indonesia.

“Tri selalu memprioritaskan kenyamanan dan keamanan pengalaman digital pelanggan," ungkap Bilal pada saat pres conference di Jakarta Pusat, Kamis.

Fitur Tri AI: Anti Spam/Scam menjadi garda terdepan perlindungan digital, dengan teknologi yang bisa mendeteksi dan memberikan peringatan dalam kategori warna berbeda.

Panggilan aman akan ditandai warn toska dengan notifikasi “Tri: Nomor Aman”, panggilan terindikasi spam akan muncul berwarna kuning dengan notifikasi “Tri: Nomor Tak Dikenal”, dan panggilan teridentifikasi scam akan diberi warna merah dengan notifikasi “Tri: Nomor Berisiko”.

Sementara untuk SMS yang terindikasi mencurigakan, pengguna akan menerima peringatan otomatis, sehingga dapat segera mengambil langkah pencegahan.

Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) melalui brand Tri menghadirkan fitur berbasis kecerdasan buatan.

Provider Tri  Kecerdasan buatan  Spam  serangan  Indosat  Fitur Tri AI 
