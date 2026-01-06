Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Lindungi Pengguna, GoPay Hadirkan Jaminan Saldo Kembali

Selasa, 06 Januari 2026 – 03:13 WIB
Lindungi Pengguna, GoPay Hadirkan Jaminan Saldo Kembali
Ilustrasi logo tampilan GoPay Feed. Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - GoPay menghadirkan perlindungan ekstra bagi pengguna melalui program Jaminan Saldo Kembali, sebagai bagian dari komitmen dalam menjaga keamanan dan kenyamanan bertransaksi digital.

Head of Corporate Affairs GoPay, Audrey Progastama Petriny mengatakan program ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna yang mengalami kehilangan saldo akibat penyalahgunaan akun oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Program Jaminan Saldo Kembali memberikan rasa aman dan tenang dalam menggunakan aplikasi GoPay untuk kebutuhan transaksi harian. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, pengguna bisa melakukan klaim saldo hilang mengikuti syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Selain itu," ujar Audrey.

Klaim Saldo GoPay yang hilang dapat dilakukan pengguna apabila terjadi Brute Force atau situasi di mana akun diambil alih secara paksa oleh pihak tidak bertanggung jawab, ataupun Phone Loss yang mana akun digunakan tanpa izin akibat pengguna kehilangan perangkat seluler.

Pengguna bisa mengajukan klaim pengembalian saldo di aplikasi GoPay melalui menu Pengaturan dan Keamanan dengan memilih GoPay Aman, masuk ke Jaminan Saldo Kembali, lalu mengisi dan mengirimkan formulir klaim untuk diproses.

Program Jaminan Saldo Kembali berlaku bagi pengguna yang telah lulus verifikasi atau upgrade akun ke GoPay Plus sebelum kejadian, telah mengaktifkan PIN sebagai otentikasi transaksi GoPay, serta tidak membagikan PIN ataupun kode OTP kepada siapa pun sebelum kasus yang dijamin terjadi.

Untuk meningkatkan kewaspadaan pengguna, GoPay juga mengimbau untuk selalu menjaga keamanan akun e-wallet pribadi.

"Kami juga terus melakukan edukasi kepada pengguna agar tetap waspada terhadap berbagai risiko penipuan dan keamanan digital," seru Audrey.(chi/jpnn)

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

GoPay  Gojek  transaksi digital  keamanan transaksi 
