Ling Sarawak Kolo Mee Hadirkan Konsep Baru, Ini Menu Andalan

jpnn.com, JAKARTA - Ling Sarawak Kolo Mee meluncurkan konsep outlet terbaru di kawasan urban Jakarta, dan fokus sepenuhnya pada Kolo Mee sebagai menu andalan.

Dengan mengusung konsep quick service (layanan cepat), Ling Sarawak Kolo Mee berkomitmen menyediakan hidangan khas Borneo yang otentik, cepat, dan berkualitas bagi konsumen di tengah gaya hidup ibukota yang serba cepat.

Didirikan oleh dua saudari yang berakar kuat pada tradisi kuliner Sarawak, Ling Sarawak Kolo Mee didedikasikan untuk menyajikan mi yang sempurna.

Kolo Mee, yang secara harfiah berarti 'mi kering' dalam dialek Hokkien, menuntut ketepatan dalam pengolahan mi, keseimbangan bumbu, dan penggunaan char siew (daging babi panggang) sebagai pelengkap utama.

Menu utama Ling Sarawak Kolo Mee menonjolkan tiga variasi klasik yakni Original, Red Sauce, dan Black Sauce.

Keunggulan terletak pada beberapa poin seperti Tekstur Mi, Mi yang diimpor atau diolah khusus untuk mendapatkan tekstur springy (kenyal dan sedikit berpegas) yang merupakan ciri khas Kolo Mee.

Selanjutnya, Keseimbangan Bumbu, Bumbu dasar yang dicampur dengan minyak char siew atau minyak khusus (tergantung varian) yang memberikan rasa gurih umami yang kaya tanpa terlalu berminyak.

Ketiga Varian memberikan pilihan klasik bagi konsumen Jakarta yakni Kolo Mee Original yang minimalis, Kolo Mee Merah yang dibalut minyak char siew merah, dan Kolo Mee Hitam yang kaya rasa kecap asin gelap.