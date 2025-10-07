Lini Serang Tajam, Timnas Indonesia Siap Berpesta di Gawang Arab Saudi

Selasa, 07 Oktober 2025 – 20:41 WIB

jpnn.com - Lini serang Timnas Indonesia menjadi sorotan menjelang laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi.

Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengungkapkan bahwa ujung tombak skuad Garuda harus bisa memanfaatkan peluang sekecil mungkin.

Dalam dua laga terakhir di putaran ketiga, Timnas Indonesia hanya raih kemenangan tipis dengan skor 1-10 atas Bahrain serta China.

“Pada laga sebelumnya kami mencetak dua atau tiga gol dari situasi bola mati, jadi kami harus mengeksekusinya dengan baik lagi untuk laga esok,” ujar Kluivert saat konferensi pers Selasa (7/10).

Timnas Indonesia sejauh ini masih mengandalkan Ole Romeny untuk bisa mencetak gol ke gawang lawan.

Pemain asal klub Oxford United itu akan bergabung dengan skuad Garuda kendati baru pulih dari cedera.

Pelapis pemain kelahiran 20 Juni 2000 itu praktis ada Mauro Zilstra, Ramadhan Sananta, sampai Ragnar Oratmangoen.

Patrick Kluivert berharap Timnas Indonesia bisa tampil lebih baik utamanya melakukan penyelesaian akhir agar mampu mencetak gol.