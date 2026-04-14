Link Live Streaming Atletico Madrid vs Barcelona, Pertaruhan Besar Menuju Semifinal

Selasa, 14 April 2026 – 22:28 WIB
Duel Barcelona (jersei biru-merah) vs Atletico Madrid (jersei merah-putih). Foto: X/FCBarcelona.

jpnn.com - Laga hidup-mati akan tersaji pada leg kedua perempat final Liga Champions 2025/26 saat Atletico Madrid menjamu Barcelona.

Duel Atletico Madrid vs Barcelona akan digelar di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (15/4/2026) dini hari WIB.

Barcelona kini berada dalam tekanan setelah tertinggal agregat, sementara Atletico datang dengan kepercayaan diri tinggi di hadapan pendukung sendiri.

Di level domestik, Barcelona sempat menunjukkan superioritas saat menundukkan Atletico di La Liga.

Namun cerita berbeda terjadi di kompetisi Eropa. Los Rojiblancos menang 2-0 saat bertamu ke Camp Nou pada leg pertama lalu.

Kekalahan tersebut membuat langkah Barcelona menuju semifinal menjadi lebih terjal.

Klub asal Katalan itu dituntut mencetak kemenangan besar di Madrid jika ingin menjaga asa tetap hidup di Liga Champions musim ini.

Dua gol Atletico Madrid pada leg pertama yang dicetak oleh Julian Alvarez dan Alexander Sorloth menjadi modal penting bagi tuan untuk menghadapi leg penentuan.

Link live streaming Atletico Madrid vs Barcelona, laga penentuan tiket semifinal Liga Champions yang penuh drama dan ketegangan.

Live Streaming Atletico Madrid vs Barcelona  Live Streaming Liga Champions  Live Streaming Atletico vs Barcelona  Atletico Madrid  Barcelona  Liga Champions 

