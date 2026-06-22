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Link Live Streaming AVC Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Incar Kemenangan Perdana

Senin, 22 Juni 2026 – 18:48 WIB
Link Live Streaming AVC Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Incar Kemenangan Perdana - JPNN.COM
Skuad Timnas voli putra Indonesia saat berlaga pada ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026 di Veer Savarkar Sports Complex, Naranpura. Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia memburu kemenangan perdana saat menghadapi Qatar pada ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026.

Skuad asuhan Reidel Toiran dijadwalkan bertanding melawan Qatar di Veer Savarkar Sports Complex, Naranpura, Senin (22/6/2026) pukul 19.30 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

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Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati oleh para penggemar secara legal: https://www.vidio.com/live/21714?schedule_id=5144404

Timnas voli putra Indonesia mengawali AVC Men's Volleyball Cup 2026 dengan kekalahan 0-3 (22-25, 22-25, 21-25) lawan Korea.

Hasil tersebut membuat langkah Jasen Natanael Kilanta dan kolega untuk menembus semifinal menjadi lebih berat.

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Tantangan Indonesia pada laga kedua juga tidak mudah. Qatar merupakan salah satu tim kuat yang memiliki peringkat FIVB jauh di atas Indonesia.

Manajer Timnas voli putra Indonesia Loudry Maspaitella menilai Boy Arnes Arabi cum suis masih perlu meningkatkan kekompakan permainan.

Lihat di sini streaming AVC Men's Volleyball Cup 2026 antara Timnas voli putra Indonesia melawan Qatar, Senin (22/6)

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TAGS   Timnas Voli Putra Indonesia  Timnas Voli Putra  Live streaming Timnas voli Indonesia  Live Streaming AVC Cup 2026 
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