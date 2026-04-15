JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Link Live Streaming Bayern Munchen vs Real Madrid, Siapa Hancur di Allianz Arena?

Rabu, 15 April 2026 – 22:30 WIB
Duel Real Madrid (jersei putih) vs Bayern Munchen (jersei merah) pada perempat final Liga Champions. Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes

jpnn.com - Allianz Arena bersiap menjadi panggung malam penuh tekanan saat Bayern Munchen menjamu Real Madrid pada leg kedua perempat final Liga Champions.

Duel Munchen vs Madrid akan berlangsung pada Kamis (16/4/2026) dini hari WIB.

Munchen datang dengan keunggulan agregat 2-1. Die Roten dalam posisi yang lebih nyaman.

Hasil imbang sudah cukup bagi wakil Jerman tersebut untuk memastikan tempat di babak empat besar Liga Champions.

Sementara itu, Real Madrid berada di ujung tanduk. Kylian Mbappe dan kolega tidak punya pilihan selain tampil habis-habisan dan wajib menang dengan selisih dua gol jika ingin menjaga peluang ke semifinal.

Meski tertekan, Real Madrid tetap dikenal sebagai tim yang sering melahirkan cerita tak terduga di panggung Eropa.

Situasi sulit justru kerap menjadi pemicu kebangkitan mereka di laga-laga besar.

Di sisi lain, Bayern Munchen membawa modal positif setelah meraih kemenangan telak 5-0 atas St. Pauli di kompetisi Bundesliga pekan lalu.

Jangan lewatkan live streaming Bayern Munchen vs Real Madrid, laga panas Liga Champions yang penuh tensi dan drama di Allianz Arena.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Live Streaming Bayern Munchen vs Real Madrid  Live Streaming Liga Champions  Live Streaming Munchen vs Madrid  Bayern Munchen vs Real Madrid  Liga Champions 

