Link Live Streaming Bhayangkara Presisi Lawan Jakarta Garuda Ada di Sini!

Sabtu, 04 April 2026 – 15:42 WIB

jpnn.com - Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi akan menantang Jakarta Garuda Jaya pada laga kedua final four Proliga 2026.

Laga tersebut rencananya digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Sabtu (4/4/2026) pukul 16.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati oleh para penggemar secara legal:

Nizar Julfikar dan kolega mengantongi modal berharga seusai di laga perdana menang atas Surabaya Samator dengan skor 3-0 (26-24, 25-16, 25-16).

Namun, Pelatih Bhayangkara Presisi Reidel Toiran menilai penampilan anak asuhnya belum maksimal saat menghadapi tim asal kota Pahlawan tersebut.

Dua pemain asing baru Bhayangkara yakni Bardia Saadat (Iran) dan Martin Atanasov (Bulgaria) masih belum menampilkan permainan terbaik kendati masing-masing mendulang 21 angka dan 11 poin.

“Laga pertama pemain asing kami masih beradaptasi, saya berharap di laga berikutnya bisa lebih baik lagi,” ujar pelatih asal Kuba itu.