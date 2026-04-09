Link Live Streaming Final Four Proliga 2026: Megawati Cs Berburu Gelar Putaran Pertama

Kamis, 09 April 2026 – 15:41 WIB

jpnn.com - Laga pembuka final four Proliga 2026 seri Solo akan menyajikan pertarungan seru.

Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia akan jumpa Jakarta Pertamina Enduro di Sritex Arena, Solo, Kamis (9/4/2026) pukul 16.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Berikut ini laman streaming yang bisa dinikmati penggemar: https://www.vidio.com/live/20240-proliga-2026?schedule_id=5007957

Gresik Phonska Plus dalam kondisi di atas angin menjelang jumpa Jakarta Pertamina seusai mengoleksi dua kemenangan.

Tercatat Medi Yoku dan kolega menang telak 3-0 saat jumpa Popsivo Polwan (25-23, 25-12, 25-23) dan Electric PLN Mobile (25-16, 25-15, 25-19).

Hasil itu membuat skuad asuhan Alessandro Lodi selangkah lagi menjadi juara putaran pertama final four Proliga 2026.

Adapun Jakarta Pertamina datang ke seri Solo dengan modal kemenangan 3-1 (25-18, 25-19, 18-25, 25-23) atas Popsivo Polwan.