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Link Live Streaming Final SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Berburu Gelar setelah Juara Asia

Minggu, 19 Juli 2026 – 16:23 WIB
Link Live Streaming Final SEA V Cup 2026: Timnas Voli Putra Indonesia Berburu Gelar setelah Juara Asia - JPNN.COM
Pevoli Hendra Kurniawan saat berlaga pada ajang SEA V Cup 2026 melawan Vietnam, Minggu (19/7). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan melakoni laga final putaran pertama SEA V Cup 2026 melawan Kamboja.

Laga akbar tersebut akan tersaji di Candon City Arena, Minggu (19/7/2026) pukul 16.30 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

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Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati penggemar secara legal: https://www.vidio.com/live/21811?schedule_id=5202107

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia Lardi berharap Farhan Halim dan kolega bisa mengulang raihan di fase grup saat menang lawan Kamboja dengan skor 3-0 (25-18, 25-18, 25-21).

Raihan tersebut diharapkan menjadi pelecut untuk menghadapi kembali skuad asuhan Samaeth Nouv pada partai puncak.

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“Kami berupaya mengurangi kesalahan pada serve dan receive. Kami berharap bisa memperbaiki penampilan dari pertandingan sebelumnya melawan Kamboja."

“Kami tidak pandang remeh Kamboja karena masing-masing tim sudah punya kelebihan dan kelemahan setelah mengamati beberapa laga,” ujar pria asal Jawa Timur itu.

Lihat di sini link pertandingan final SEA V Cup 2026 putaran pertama yang mempertemukan Timnas voli putra Indonesia melawan Kamboja, Minggu (19/7)

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TAGS   Live Streaming SEA V Cup 2026  Live streaming Timnas voli Indonesia  Timnas Voli Putra Indonesia  Timnas Voli Indonesia  SEA V Cup 2026 
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