Link Live Streaming Inggris vs Argentina, Big Match Penentu Final Piala Dunia 2026

jpnn.com - Duel sarat gengsi akan tersaji di semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris kontra Argentina.

Pertandinagn Inggris vs Argentina dijadwalkan berlangsung di Stadion Atalanta, Kamis (16/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Pemenang di laga ini akan menghadapi Spanyol, yang lebih dahulu memastikan tempat di final setelah menyingkirkan Prancis.

Bagi Argentina, pertandingan ini menjadi langkah penting untuk menjaga peluang mempertahankan gelar juara dunia.

Lionel Messi dan kolega berambisi mencatatkan back to back juara.

Di sisi lain, Inggris datang dengan misi yang tak kalah besar. The Three Lions berusaha mengakhiri penantian panjang untuk kembali tampil di final Piala Dunia, setelah terakhir melakukannya pada edisi 1966 ketika sukses mengangkat trofi.

Sobat Negeriku dapat menyaksikan pertandingan Inggris vs Argentina melalui layar kaca TVRI. Selain itu, laga ini juga tersedia melalui layanan streaming MAXStream dengan link berikut(del/jpnn) ini: https://maxstream.tv/live/0_psxwia8j/inggris_vs_argentina



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