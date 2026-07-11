Link Live Streaming Inggris vs Norwegia: Haaland Siap Ulangi Mimpi Buruk The Three Lions?

jpnn.com - Duel panas tersaji saat Timnas Inggris menghadapi Norwegia di perempat final Piala Dunia 2026.

Duel Inggris vs Norwegia akan berlangsung di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Minggu (12/7/2026) pukul 04.00 WIB.

Jika menilik catatan pertemuan, Inggris lebih unggul dari Norwegia.

Dari 12 bentrokan, The Three Lions membukukan tujuh kemenangan, sedangkan Norwegia hanya mampu meraih dua kemenangan. Tiga pertandingan lainnya berakhir tanpa pemenang.

Meski demikian, Norwegia pernah memberikan kejutan kepada Inggris. Pada Kualifikasi Piala Dunia 1994, The Landslaget menang 2-0 berkat gol Oyvind Leonhardsen dan Lars Bohinen.

Bekal tersebut membuat duel perempat final diprediksi berlangsung sengit. Inggris datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah menyingkirkan tuan rumah Meksiko 3-2 pada babak 16 besar.

Performa The Three Lions sepanjang Piala Dunia 2026 juga cukup konsisten. Dari lima pertandingan, mereka mengoleksi empat kemenangan dan sekali bermain imbang.

Di sisi lain, Norwegia juga datang dengan performa impresif setelah menumbangkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar. Hasil tersebut menjadi bukti bahwa Erling Haaland dan kolega layak diperhitungkan.