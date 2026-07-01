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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Link Live Streaming Inggris vs RD Kongo: The Three Lions Dibayangi Ancaman Kejutan

Rabu, 01 Juli 2026 – 22:00 WIB
Link Live Streaming Inggris vs RD Kongo: The Three Lions Dibayangi Ancaman Kejutan - JPNN.COM
Inggris merayakan salah satu gol yang bersarang di gawang Panama pada pertemuan bilateral di Grup L Piala Dunia 2026. Foto: digitalhubfifa

jpnn.com - Babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menyajikan laga menarik saat Timnas Inggris berhadapan dengan RD Kongo.

Duel Inggris vs Kongo dijadwalkan berlangsung di Stadion Atlanta, Rabu (1/7/2026) pukul 23.00 WIB.

The Three Lions -julukan Timnas Inggris- menatap pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah belum sekalipun menelan kekalahan sepanjang Piala Dunia 2026.

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Skuad racikan Thomas Tuchel mengawali kiprahnya dengan hasil imbang tanpa gol melawan Ghana sebelum bangkit lewat kemenangan 4-2 atas Kroasia dan menutup fase grup dengan menundukkan Panama 2-0.

Sementara itu, RD Kongo datang membawa kepercayaan diri yang juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

Wakil Afrika tersebut sempat mengawali Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 1-1 kontra Portugal, kemudian kalah tipis 0-1 dari Kolombia.

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Namun, mereka berhasil memastikan tiket ke fase gugur setelah mengalahkan Uzbekistan 3-1 pada laga terakhir penyisihan grup.

Meski Inggris lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan, Kongo diprediksi bakal memberikan perlawanan sengit demi menjaga asa melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.

Babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menyajikan laga menarik saat Timnas Inggris berhadapan dengan RD Kongo.

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TAGS   Live Streaming Inggris vs RD Kongo  Inggris vs RD Kongo  Live Streaming Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Piala Dunia 

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