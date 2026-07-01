Link Live Streaming Inggris vs RD Kongo: The Three Lions Dibayangi Ancaman Kejutan

jpnn.com - Babak 32 besar Piala Dunia 2026 kembali menyajikan laga menarik saat Timnas Inggris berhadapan dengan RD Kongo.

Duel Inggris vs Kongo dijadwalkan berlangsung di Stadion Atlanta, Rabu (1/7/2026) pukul 23.00 WIB.

The Three Lions -julukan Timnas Inggris- menatap pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi setelah belum sekalipun menelan kekalahan sepanjang Piala Dunia 2026.

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Skuad racikan Thomas Tuchel mengawali kiprahnya dengan hasil imbang tanpa gol melawan Ghana sebelum bangkit lewat kemenangan 4-2 atas Kroasia dan menutup fase grup dengan menundukkan Panama 2-0.

Sementara itu, RD Kongo datang membawa kepercayaan diri yang juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

Wakil Afrika tersebut sempat mengawali Piala Dunia 2026 dengan hasil imbang 1-1 kontra Portugal, kemudian kalah tipis 0-1 dari Kolombia.

Namun, mereka berhasil memastikan tiket ke fase gugur setelah mengalahkan Uzbekistan 3-1 pada laga terakhir penyisihan grup.

Meski Inggris lebih diunggulkan untuk mengamankan kemenangan, Kongo diprediksi bakal memberikan perlawanan sengit demi menjaga asa melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026.