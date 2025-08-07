Close Banner Apps JPNN.com
Link Live Streaming Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putri Incar Kemenangan Pertama

Kamis, 07 Agustus 2025 – 18:52 WIB
Link Live Streaming Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putri Incar Kemenangan Pertama
Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlatih menjelang Kejuaraan Dunia U-21 2025 di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan melakoni laga perdana FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 melawan Vietnam.

Laga tersebut rencanya digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, pada Kamis (7/8/2025) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Indonesia vs Vietnam bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.



Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati: https://www.vidio.com/live/19334-fivb-women-s-u21-world-championship-2025?schedule_id=4481995

Di atas kertas, Timnas voli putri Indonesia diunggulkan untuk meraih kemenangan atas Vietnam.

Skuad asuhan Marcos Sugiyama itu terbilang cukup solid untuk menghadapi Kejuaraan Dunia Voli U-21 2025.



Selain menjalani pemusatan latihan panjang, Srikandi Merah Putih juga diperkuat sejumlah pemain berpengalaman dari kompetisi Proliga.

Beberapa nama yang berpotensi diturunkan sejak awal sebagai pendulang angka ialah Junaida Santi, Kadek Diva Yanti Putri, dan Pascalina Mahuze.

Link streaming Timnas voli putri Indonesia melawan Vietnam di Kejuaraan Dunia U-21 2025, Kamis (7/8)

