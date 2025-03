Link Live Streaming Tonton Persija vs PSIS, Cek di Sini

jpnn.com, JAKARTA - Laga Persija Jakarta kontra PSIS Semarang dalam laga pekan ke-25 Liga 1 2024/2025 di Tangerang, Rabu (5/3/2025) malam.

Laga tersebut tidak akan ditayangkan di stasiun televisi, melainkan melalui live streaming.

Link live streaming laga Persija vs PSIS sudah tersedia. Laga itu tidak ditayangkan di televisi karena berbarengan dengan laga Persib Bandung kontra Persik Kediri.

Sejatinya, laga Persija vs PSIS bakal ditayangkan langsung pada Selasa (4/3/2025) malam. Namun, laga tersebut tertunda karena bencana banjir di Kota Bekasi dan dipindah ke Tangerang pada malam nanti.

Untuk link live streaming nonton Persija vs PSIS bisa diklik di tautan berikut https://www.vidio.com/live/17625-bri-liga-1?schedule_id=4118198.

Pertandingan itu menjadi laga menarik disamping laga Persib vs Persik malam nanti. Pasalnya, Persija sedang mengejar asa untuk bisa terus bersaing ke tangga juara. Sementara itu, PSIS Semarang berjuang menjauh dari zona degradasi.

Selain laga Persija vs PSIS yang ditayangkan via live streaming, ada juga laga lainnya yang ditayangkan dalam platform saya, Dewan United vs Semen Padang. (dkk/jpnn)