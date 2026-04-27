Link Live Streaming Persija vs Persis: Macan Kemayoran Wajib Bangkit di GBK

Senin, 27 April 2026 – 18:33 WIB

jpnn.com - Persija Jakarta akan menjamu Persis Solo pada laga lanjutan Super League 2025/26.

Laga akbar Persija vs Persis rencananya digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (27/4/2026) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Indosiar.

Berikut ini link live streaming yang bisa dinikmati para penggemar: https://www.vidio.com/live/19354-bri-super-league?schedule_id=5026353

Persija Jakarta bertekad untuk meraih poin penuh setelah pekan lalu hanya mampu bermain imbang melawan PSIM Yogyakarta (1-1).

Bermain di hadapan publik sendiri, Macan Kemayoran diharapkan tampil agresif untuk mengamankan tiga poin.

Namun, Persija tetap harus mewaspadai Persis Solo yang datang ke Jakarta dengan modal kemenangan 2-1 atas Bhayangkara FC.

Laskar Sambernyawa juga tengah berada dalam kepercayaan diri tinggi setelah berhasil keluar dari zona degradasi untuk sementara waktu.(mcr16/jpnn)