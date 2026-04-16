Link Live Streaming Piala AFF U-17: Garuda Muda Cabik Harimau Malaya?

Kamis, 16 April 2026 – 18:42 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada lanjutan ASEAN U-17 Boys' Championship atau Piala AFF U-17 2026.

Laga Indonesia vs Malaysia akan digelar di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Kamis (16/4/2026) pukul 19.30 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Indosiar.

Timnas U-17 Indonesia menghadapi Malaysia dengan modal kepercayaan diri seusai menang 4-0 atas Timor Leste.

Namun, hasil tersebut belum sepenuhnya bisa menjadi acuan mengingat Timor Leste merupakan salah satu tim terlemah di Grup A.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia meminta anak asuhnya tetap waspada menghadapi t im Negeri Jiran.

Sementara itu, Malaysia datang ke laga ini setelah menelan kekalahan 0-4 dari Vietnam pada pertandingan sebelumnya.