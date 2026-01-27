Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Link Live Streaming Piala Asia Futsal 2026: Lihat Perjuangan Skuad Garuda Lawan Korea

Selasa, 27 Januari 2026 – 18:57 WIB
Link Live Streaming Piala Asia Futsal 2026: Lihat Perjuangan Skuad Garuda Lawan Korea - JPNN.COM
Pelatih Timnas futsal putra Indonesia, Hector Sauto. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas Futsal Indonesia akan mengawali ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 melawan Korea.

Laga tersebut rencananya digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (27/1/2026) pukul 19.00 malam WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Indonesia vs Korea bisa melalui streaming di Vision+ atau layar kaca MNC TV.

Baca Juga:

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati: https://www.visionplus.id/webclient/info/STND8982201512003473?delivery=DLVY8983219060000832&type=LTV

Timnas Indonesia percaya diri menjelang lawan Korea pada laga perdana Grup A Piala Asia Futsal 2026.

Pelatih Hector Souto menyebut anak asuhnya termotivasi meraih kemenangan lantaran mendapatkan dukungan penuh dari penggemar.

Baca Juga:

Juru taktik asal Spanyol itu berharap fan yang datang memberikan aura positif untuk Skuad Garuda di lapangan.

“Kami bermain di rumah sendiri, fokus kami ialah menyelesaikan setiap pertandingan dengan baik."

Link streaming pertandingan Timnas Indonesia yang akan mengawali ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 melawan Korea, Selasa (27/1)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Piala Asia Futsal 2026  Timnas Futsal Indonesia  live streaming timnas futsal indonesia  live streaming Piala Asia Futsal 2026  AFC FUTSAL ASIAN CUP 2026 
BERITA PIALA ASIA FUTSAL 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp