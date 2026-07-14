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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Link Live Streaming Prancis vs Spanyol: Duel Sarat Dendam dan Rekor!

Selasa, 14 Juli 2026 – 22:00 WIB
Link Live Streaming Prancis vs Spanyol: Duel Sarat Dendam dan Rekor! - JPNN.COM
Pintu masuk ke lapangan di Stadion Dallas. Foto: REUTERS/Leonardo Benassatto

jpnn.com - Pertarungan dua kekuatan besar Eropa akan tersaji saat Prancis bertemu Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026.

Duel Prancis vs Spanyol dijadwalkan berlangsung di Stadion Dallas, Rabu (15/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Prancis tampil tajam sepanjang Piala Dunia 2026 dengan mengoleksi 16 gol dalam enam pertandingan.

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Kylian Mbappe menjadi motor serangan Les Bleus lewat sumbangan delapan gol dan tiga asis, sedangkan Michael Olise telah mengemas lima asis.

Di kubu Spanyol, kekuatan justru terlihat dari lini belakang. La Furia Roja baru sekali kebobolan sepanjang turnamen berkat duet solid Pau Cubarsi dan Aymeric Laporte.

Meski demikian, catatan pertemuan terakhir lebih berpihak kepada tim besutan Luis de la Fuente.

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Spanyol selalu menang melawan Prancis dalam dua bentrokan terakhir, yakni semifinal Euro 2024 dan UEFA Nations League 2025.

Kepercayaan diri Spanyol juga makin tinggi karena belum pernah kalah dalam 36 pertandingan beruntun sejak Maret 2024.

Pertarungan dua kekuatan besar Eropa akan tersaji saat Prancis bertemu Spanyol di semifinal Piala Dunia 2026.

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TAGS   Live Streaming Prancis vs Spanyol  Live Streaming Piala Dunia 2026  Piala Dunia 2026  Prancis vs Spanyol  live streaming piala dunia 

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