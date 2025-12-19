Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Link Live Streaming SEA Games 2025: Dansa Terakhir Rivan Nurmulki di Timnas Voli Indonesia?

Jumat, 19 Desember 2025 – 19:10 WIB
Pevoli Rivan Nurmulki saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 di Hua Mak Stadium, Bangkok. Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Final SEA Games 2025 cabang olahraga voli putra akan mempertemukan Indonesia melawan Thailand.

Pertandingan sedang berlangsung di Hua Mak Stadium, Bangkok, Jumat (19/12/2025) malam WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Timnas voli putra Indonesia vs Thailand bisa melalui streaming di RCTI Sports dengan link berikut ini:

https://www.youtube.com/live/lUlu85KfBy0?si=UpWtn8tfsHRM0Ap8

Laga final SEA Games 2025 ini berpotensi menjadi panggung terakhir Rivan Nurmulki bersama Timnas voli putra Indonesia

Pemain kelahiran 16 Juli 1995 itu mengisyaratkan akan gantung sepatu dari tim nasional seusai ajang akbar antarnegara Asia Tenggara.

Spiker asal Jambi itu dikabarkan ingin fokus melanjutkan karier profesional di luar negeri, seiring ketertarikan sejumlah klub dari Jepang dan Thailand.

Sepanjang SEA Games 2025, Rivan tampil sebagai penyumbang poin terbanyak Timnas voli putra Indonesia dengan torehan 58 angka.

Link streaming pertandingan final SEA Games 2025 yang tampaknya menjadi akhir Rivan Nurmulki di Timnas voli putra Indonesia, Jumat (19/12)

