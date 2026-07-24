Link Live Streaming SEA V Cup 2026: Jadi Saksi Timnas Voli Putra Indonesia vs Filipina
jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan menantang Filipina pada laga terakhir Grup A putaran kedua SEA V Cup 2026.
Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jumat (24/7/2026) pukul 19.00 WIB.
Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut dapat melalui layanan streaming Vidio atau siaran langsung Moji TV.
Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati secara legal untuk para penggemar: https://www.vidio.com/live/21811?schedule_id=5204862
Timnas voli putra Indonesia pantang meremehkan kekuatan Filipina pada putaran kedua SEA V Cup 2026.
Pelatih Reidel Toiran menilai Josh Ybanez dan kolega berpotensi memberi kejutan karena selalu tampil tanpa beban pada setiap pertandingan.
"Anak-anak sudah siap untuk bisa mengalahkan Filipina. Kondisi mereka semua baik," ujar manajer asal Kuba itu.
Timnas voli putra Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan untuk mengunci status juara Pool A ajang SEA V Cup 2026.