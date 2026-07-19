Link Live Streaming Spanyol vs Argentina: Duel Sarat Misi Besar!

jpnn.com - Partai puncak Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina.

Big match Spanyol vs Argentina akan digelar di Stadion New York New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Pertemuan Spanyol dan Argentina disebut banyak pihak sebagai final ideal. Kedua tim melaju ke partai puncak dengan performa yang sama-sama impresif sejak fase grup hingga babak semifinal.

Tim Matador mengandalkan permainan berbasis penguasaan bola yang rapi dan agresif. Di sisi lain, Argentina berkali-kali menunjukkan mental juara lewat kemampuan membalikkan keadaan ketika tertinggal.

Final ini juga menjadi panggung yang sempat gagal terwujud beberapa bulan lalu. Spanyol sebagai juara Euro 2024 dan Argentina selaku kampiun Copa America 2024 sebenarnya dijadwalkan bertemu pada Finalissima 2026.

Namun, duel tersebut batal digelar setelah kedua federasi tidak mencapai kesepakatan mengenai lokasi pertandingan. Kini, kedua tim akhirnya bertemu dalam laga yang jauh lebih bergengsi, yakni final Piala Dunia.

Argentina datang dengan ambisi mempertahankan mahkota yang diraih di Qatar empat tahun lalu sekaligus memburu gelar dunia keempat sepanjang sejarah.

Sementara itu, Spanyol bertekad menggagalkan misi Tim Tango sekaligus mengangkat trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya setelah sukses menjadi juara pada edisi 2010.