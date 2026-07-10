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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Link Live Streaming Spanyol vs Belgia: Saat Rekor Apik Tim Matador Dipertaruhkan

Jumat, 10 Juli 2026 – 22:30 WIB
Link Live Streaming Spanyol vs Belgia: Saat Rekor Apik Tim Matador Dipertaruhkan - JPNN.COM
Skuad Timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Foto: REUTERS/Claudia Greco.

jpnn.com - Duel panas tersaji saat Spanyol menghadapi Belgia di perempat final Piala Dunia 2026.

Pertemuan Spanyol vs Belgia akan berlangsung di Stadion Los Angeles pada Sabtu (11/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Laga ini diprediksi berjalan menarik karena kedua tim sama-sama belum tersentuh kekalahan sepanjang Piala Dunia 2026.

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Namun, Spanyol memiliki catatan yang lebih mengesankan di sektor pertahanan.

Hingga mencapai perempat final Piala Dunia 2026, Tim Matador belum sekalipun memungut bola dari gawang sendiri.

Tercatat, Spanyol mengoleksi empat kemenangan dan satu hasil imbang dengan torehan sembilan gol.

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Di sisi lain, Belgia tampil lebih produktif dalam urusan membobol gawang lawan. Red Devils sudah mengemas 13 gol dari lima pertandingan, hasil yang lahir lewat tiga kemenangan dan dua kali imbang.

Ketajaman Belgia bakal mendapat ujian sesungguhnya ketika berhadapan dengan lini belakang Spanyol yang belum berhasil ditembus lawan sepanjang Piala Dunia 2026.

Duel panas tersaji saat Spanyol menghadapi Belgia di perempat final Piala Dunia 2026.

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