Link Live Streaming Timnas Basket Putra Indonesia vs Malaysia, Garuda Pantang Meremehkan

Jumat, 19 Desember 2025 – 14:24 WIB

jpnn.com - Timnas basket putra Indonesia melakoni laga perebutan medali perunggu SEA Games 2025 melawan Malaysia.

Laga tersebut rencananya digelar di Nimibutr Arena, Bangkok, Jumat (19/12/2025), pukul 14.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Indonesia vs Malaysia bisa melalui streaming di Vision+ atau kanal RCTI Sports dengan link berikut ini:

https://www.youtube.com/live/vNijevp5qQ0?si=KQcfR3H7i0SUNfEe

Abraham Damar Grahita dan kolega diharapkan mampu mengobati kekecewaan setelah tersingkir di semifinal seusai kalah tipis dari Filipina dengan skor 68-71.

Manajer Timnas basket putra Indonesia Rivaldo Tandra Pangesthio berharap skuad asuhan David Singleton tetap tampil waspada saat menghadapi Malaysia.

Di sisi lain, tim Negeri Jiran tidak berada dalam kondisi ideal karena harus kehilangan sejumlah pemain kunci.

Beberapa pilar Malaysia, seperti Maegen Mahadevan Suresh Mahadevan, Wei-Yong Ong, dan Heng Yee Tong, dilaporkan mengalami cedera.