Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Iran: Jadilah Saksi Garuda Ukir Sejarah

Sabtu, 07 Februari 2026 – 18:45 WIB
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Jakarta. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas futsal Indonesia berupaya mengukir sejarah baru dengan membidik gelar juara Piala Asia Futsal 2026.

Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Iran pada partai final yang berlangsung di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (7/2), pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga Indonesia vs Iran bisa melalui streaming di Vision+ dan layar kaca iNews TV.

Berikut ini link streaming yang bisa disaksikan secara legal:

https://www.visionplus.id/webclient/info/STND0343139483003595?delivery=DLVY0343140948004449&type=LTV

Timnas Indonesia menghadapi misi sulit menghadapi Iran pada final Piala Asia Futsal 2026.

Team Melli -julukan Timnas futsal Iran- berstatus juara bertahan setelah sebelumnya berjaya di Thailand.

Iran juga tercatat sebagai tim tersukses di Piala Asia Futsal dengan koleksi 13 gelar juara dari 16 kali penampilan di partai final.

Link streaming pertandingan final ajang AFC Futsal Asian Cup 2026 saat Timnas Indonesia jumpa Iran, Sabtu (7/2)

