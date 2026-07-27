Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Kamboja: Garuda Wajib Menang!

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Kamboja pada laga perdana Grup A Piala AFF 2026.

Pertandingan Indonesia vs Kamboja akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (27/7/2026) pukul 20.00 WIB.

Duel ini juga menjadi momen spesial bagi Pelatih Timnas Indonesia , John Herdman. Untuk pertama kalinya sejak menangani Skuad Garuda pada awal tahun, dia akan mendampingi tim dari bangku cadangan Stadion Pakansari.

Sebelumnya, seluruh laga resmi yang dipimpin Herdman bersama Indonesia dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

Head to Head Indonesia vs Kamboja

Secara statistik, Indonesia memiliki catatan yang sangat dominan atas Kamboja.

Dari 18 pertemuan di berbagai ajang internasional, Skuad Garuda mengoleksi 17 kemenangan dan hanya sekali bermain imbang.

Produktivitas Indonesia juga sangat mencolok. Total 80 gol berhasil dilesakkan ke gawang Kamboja sepanjang sejarah pertemuan kedua negara.

Garuda Tetap Wajib Waspada

Meski unggul secara rekor, perkembangan Kamboja dalam beberapa tahun terakhir membuat pertandingan diprediksi tidak akan berjalan mudah.