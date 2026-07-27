Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Kamboja: Jadi Saksi Perjuangan Skuad Garuda

jpnn.com - Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di ASEAN Championship 2026 dengan menghadapi Kamboja.

Laga tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Senin (27/7/2026) pukul 20.30 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui layar kaca RCTI atau streaming di kanal Youtube yb.

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati secara gratis di kanal: https://www.youtube.com/watch?v=rkyE_dDIWu0

Laga ini juga menjadi debut John Herdman bersama Timnas Indonesia di ajang ASEAN Championship 2026.

Juru taktik kelahiran 19 Juli 1975 itu memastikan anak asuhnya berada dalam kondisi siap untuk mengawali perjalanan di turnamen sepak bola terbesar Asia Tenggara tersebut.

"Kami juga bersemangat untuk tampil di hadapan masyarakat Bogor, dan kami sangat berharap stadion akan penuh untuk mendukung kami dalam pertandingan besar melawan Kamboja ini."

"Persiapan kami berjalan dengan baik. Para pemain telah membangun ikatan yang kuat selama kami berada di Bali, dan semangat tim pun sangat luar biasa," ungkap Herdman.