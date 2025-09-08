Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Link Live Streaming Timnas Indonesia Vs Lebanon: Ujian Terakhir Pasukan Patrick Kluivert

Senin, 08 September 2025 – 20:28 WIB
Skuad Timnas Indonesia saat berlatih menjalang laga persahabatan melawan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (8/9). Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi Lebanon pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Pertandingan akbar tersebut rencananya digelar malam ini, Senin (8/9/2025) pukul 20.30 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Indonesia vs Lebanon bisa melalui layar kaca Indosiar atau streaming di Vidio.com dengan link berikut ini: https://www.vidio.com/live/19497-timnas-garuda-matchday?schedule_id=4543775

Timnas Indonesia menurunkan kekuatan terbaik menghadapi Lebanon.

Patrick Kluivert bahkan menduetkan pemain naturalisasi baru, Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra sejak awal.

Pemain lainnya yang dipasang yaitu trio bek Dean James, Jay Idzes, serta Kevin Diks.

Adapun untuk lini tengah, Joey Pelupessy dan Stefano Lilipaly dipercaya untuk mengimbangi para pemain Lebanon.

Menarik ditunggu kiprah Timnas Indonesia saat menghadapi Lebanon.

