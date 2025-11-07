Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Brasil: Misi Berat Garuda Muda

Jumat, 07 November 2025 – 22:09 WIB
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang Piala Dunia U-17 2025 melawan Zambia di Aspire Zone, Al Rayyan. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Brasil pada laga lanjutan Grup H Piala Dunia U-17 2025.

Pertandingan Indonesia vs Brasil rencananya digelar di Aspire Zone, Al Rayyan, Jumat (7/11/2025) pukul 22.45 malam WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di FIFA+ dengan link berikut ini:

https://www.plus.fifa.com/en/content/brazil-v-indonesia-fifa-u-17-world-cup-qatar-2025tm-2025/1744d15c-25b0-4159-92ae-4fee215f88fb

Garuda Muda bertekad bangkit setelah di laga perdana kalah dengan skor 1-3 dari Zambia.

Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto meminta anak asuhnya untuk bermain tanpa rasa takut melawan Brasil.

"Brasil bisa saya katakan calon juara di Piala Dunia ini. Namun, saya minta pemain tidak takut dengan situasi itu."

"Saya harap mereka punya mental kuat. Setidaknya kami bisa mengimbangi mereka, dan siapa tahu, kami bisa menang," ujar putra dari Sartono Anwar itu.

