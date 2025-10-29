Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand: Garuda Muda Berjuang Pas-pasan

Rabu, 29 Oktober 2025 – 17:43 WIB
Link Live Streaming Timnas Voli Putra Indonesia vs Thailand: Garuda Muda Berjuang Pas-pasan - JPNN.COM
Skuad Timnas voli putra Indonesia saat berlaga pada ajang Asian Youth Games 2025 di Isa Sports City, Manama. Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al As

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan menghadapi laga perebutan medali perunggu Asian Youth Games 2025 melawan Thailand.

Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Isa Sports City, Manama, Rabu (29/10/2025) pukul 18.30 WIB.
Laga dapat disaksikan secara langsung melalui layanan streaming Vision+.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga Timnas voli putra Indonesia vs Thailand bisa melalui streaming di Vision+ dengan link berikut ini:

Baca Juga:

https://www.visionplus.id/webclient/info/STND1304815748003183?delivery=DLVY1306285738007180&type=LTV&pageId=4030

Kesempatan meraih medali perunggu menjadi target terakhir bagi Skuad Garuda Muda setelah langkah mereka menuju partai final terhenti di babak semifinal.

Muhammad Haikal Hidayatullah cum suis gagal ke laga puncak setelah kalah 1-3 (25-22, 13-25, 19-25, 24-26) dari Pakistan.

Baca Juga:

Kekalahan itu membuat Indonesia harus melawan Thailand, yang pada laga sebelumnya juga takluk dari Iran dengan skor 0–3 (10–25, 21–25, 14–25).

Namun, skuad asuhan Indra Wahyudi tidak dalam kondisi ideal karena middle blocker andalan, Zaki Hasan Maulana mengalami cedera. Akibatnya, tim hanya membawa sembilan pemain ke ajang ini.

Link streaming pertandingan perebutan medali perunggu cabang olahraga voli di Asian Youth Games 2025 melawan Thailand

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Timnas Voli Putra Indonesia  Asian Youth Games 2025  Timnas Voli Indonesia  Thailand  Live Streaming Timnas Voli 
BERITA TIMNAS VOLI PUTRA INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp