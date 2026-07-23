Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Link Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia Vs Korea, Garuda Siap Beri Perlawanan

Kamis, 23 Juli 2026 – 13:10 WIB
Link Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia Vs Korea, Garuda Siap Beri Perlawanan - JPNN.COM
Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlatih menjelang laga AVC Cup 2026 di Candon, Filipina. Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi Korea dalam laga persahabatan internasional.

Skuad asuhan Marcos Sugiyama mendapat undangan ke Incheon untuk menjalani tiga pertandingan uji coba sebagai bagian dari persiapan menghadapi SEA V Cup 2026.

Laga pertama dijadwalkan berlangsung pada Kamis (23/7/2026) pukul 13.30 WIB.

Baca Juga:

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menonton bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati oleh penggemar secara legal: https://www.vidio.com/live/u21853?schedule_id=5204646

Timnas voli putri Indonesia sudah tiba di Incheon sejak Selasa (21/7/2026).

Baca Juga:

Manajer tim Luciana Taroreh mengungkapkan Tisya Amallya Putri dan kolega mulai beradaptasi dengan cuaca, makanan, serta lingkungan baru di Negeri Ginseng.

Dia berharap proses adaptasi yang berjalan lancar dapat membantu para pemain tampil maksimal saat bertanding.

Di sini ada link streaming pertandingan persahabatan Timnas voli putri Indonesia melawan Korea dalam sebuah laga persahabatan, Kamis (23/7)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia  Timnas Voli Putri Indonesia  timnas voli putri  Live streaming Timnas voli Indonesia  Timnas Voli Indonesia 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp