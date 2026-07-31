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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Link Live Streaming Timor Leste vs Timnas Indonesia: Garuda Pesta Gol Lagi?

Jumat, 31 Juli 2026 – 16:00 WIB
Link Live Streaming Timor Leste vs Timnas Indonesia: Garuda Pesta Gol Lagi? - JPNN.COM
Skuad Timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Foto: Timnas Indonesia.

jpnn.com - Timnas Indonesia kembali melanjutkan perjuangannya di Grup A Piala AFF 2026 dengan menghadapi Timor Leste.

Duel Timor Leste vs Indonesia akan digelar di Stadion Choburi, Thailand, Jumat (31/7/2026) pukul 17.00 WIB.

Skuad Garuda datang dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan telak 5-1 atas Kamboja pada pertandingan pertama menjadi modal berharga untuk memburu tiga poin berikutnya.

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Situasi Kontras Indonesia dan Timor Leste

Performa pasukan John Herdman juga sedang dalam tren positif. Dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, Indonesia berhasil meraih empat kemenangan, sedangkan satu laga lainnya berakhir dengan kekalahan.

Situasi berbeda justru dialami Timor Leste. Joao Pedro dan kawan-kawna belum mampu memetik hasil positif sepanjang Piala AFF 2026.

Mereka lebih dulu dihajar Vietnam dengan skor 0-7 sebelum kembali tumbang 0-2 saat menghadapi Singapura. Catatan tersebut menunjukkan Timor Leste masih kesulitan bersaing di turnamen antarnegara Asia Tenggara itu.

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Di atas kertas, Indonesia lebih diunggulkan di pertandingan nanti. Namun, Timor Leste tetap tak boleh dipandang sebelah mata.

Link Live Streaming Timor Leste vs Timnas Indonesia

Sobat Negeriku dapat menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Timor Leste melalui layar kaca RCTI.

Timnas Indonesia kembali melanjutkan perjuangannya di Grup A Piala AFF 2026 dengan menghadapi Timor Leste.

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