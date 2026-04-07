Link Streaming ASEAN Futsal Championship 2026: Timnas Indonesia Siap Ganyang Malaysia

Selasa, 07 April 2026 – 14:54 WIB

jpnn.com - Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Malaysia pada laga kedua ASEAN Futsal Championship 2026.

Pertandingan Indonesia vs Malaysia akan berlangsung di Nonthaburi Hall, Thailand, Selasa (7/4/2026), pukul 15.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vision+ atau layar kaca MNC TV.

Timnas Indonesia memulai Piala AFF Futsal 2026 dengan hasil meyakinkan setelah menang 7-0 atas Brunei Darussalam.

Sementara itu, Malaysia justru menelan kekalahan 1-2 dari Australia.

Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto menilai laga melawan Malaysia tetap sulit meski tim Negeri Jiran sudah menelan kekalahan.

Juru taktik asal Spanyol itu berharap Albagir dan kawan-kawan mampu menjalankan strategi sesuai rencana.