JPNN.com - Olahraga - All Sport

Link Streaming ASEAN Futsal Championship 2026: Timnas Indonesia Siap Ganyang Malaysia

Selasa, 07 April 2026 – 14:54 WIB
Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang ASEAN Futsal Championship 2026 melawan Brunei Darussalam di Nonthaburi Hall, Thailand. Foto: Dokumentasi FFI

jpnn.com - Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Malaysia pada laga kedua ASEAN Futsal Championship 2026.

Pertandingan Indonesia vs Malaysia akan berlangsung di Nonthaburi Hall, Thailand, Selasa (7/4/2026), pukul 15.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vision+ atau layar kaca MNC TV.

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati secara legal: https://www.visionplus.id/webclient/info/STND5103369390006483?delivery=DLVY5103422692001896&type=LTV

Timnas Indonesia memulai Piala AFF Futsal 2026 dengan hasil meyakinkan setelah menang 7-0 atas Brunei Darussalam.

Sementara itu, Malaysia justru menelan kekalahan 1-2 dari Australia.

Pelatih Timnas futsal Indonesia Hector Souto menilai laga melawan Malaysia tetap sulit meski tim Negeri Jiran sudah menelan kekalahan.

Juru taktik asal Spanyol itu berharap Albagir dan kawan-kawan mampu menjalankan strategi sesuai rencana.

Link streaming pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Malaysia pada laga kedua ajang ASEAN Futsal Championship 2026, Selasa (7/4)

TAGS   Link Streaming ASEAN Futsal Championship 2026  Live Streaming ASEAN Futsal Championship 2026  Timnas Futsal Indonesia  Live Streaming Piala AFF Futsal 2026  Timnas Futsal  Piala AFF Futsal 

