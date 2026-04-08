Link Streaming ASEAN Futsal Championship 2026: Timnas Indonesia Vs Australia

Rabu, 08 April 2026 – 12:12 WIB

jpnn.com, THAILAND - Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada laga pemungkas Grup B ajang ASEAN Futsal Championship 2026.

Laga akbar tersebut rencana digelar di Nonthaburi Hall, Thailand, Rabu (8/4) mulai pukul 12.30 WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga Timnas Indonesia vs Australia tersebut bisa melalui streaming di Vision+ atau layar kaca MNC TV.

Berikut laman streaming yang bisa disaksikan secara legal: https://www.visionplus.id/webclient/info/STND5103378112006658?delivery=DLVY5103423053003455&type=LTV

Timnas Indonesia dan Australia sudah sama-sama memastikan diri ke semifinal seusai mengoleksi dua kemenangan.

Laga kali ini masih sangat menentukan untuk memperebutkan status juara Grup B.

Pelatih Timnas futsal Indonesia, Hector Souto mengungkapkan bahwa anak asuhannya harus bermain lebih tenang dalam menyelesaikan peluang.

Menurutnya, M Albagir dan kawan-kawan masih sering terburu-buru dalam menyerang sehingga gagal menyelesaikan peluang dengan baik.