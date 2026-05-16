JPNN.com - Olahraga - All Sport

Link Streaming AVC Champions League 2026: Bhayangkara Presisi Berjuang Rebut Tiket Final

Sabtu, 16 Mei 2026 – 17:43 WIB
Selebrasi tim Bhayangkara Presisi seusai melangkah ke semifinal AVC Champions League 2026 di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak. Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com - Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi akan jumpa wakil Korea Hyundai Capital Skywalkers pada semifinal AVC Champions League 2026.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di GOR Terpadu A. Yani, Pontianak, Sabtu (16/5/2026) pukul 19.00 malam WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati kepada para penggemar secara legal: https://www.vidio.com/live/21254-avc-men-s-champions-league-2026?schedule_id=5076787

Jakarta Bhayangkara Presisi berupaya kembali menembus partai final turnamen voli antarklub Asia tersebut setelah terakhir kali melakukannya pada edisi 2023.

Saat itu skuad asuhan Jeff Jiang harus puas menjadi runner up seusai kalah 1-3 (26-28, 23-25, 25-23, 17-25) dari wakil Jepang Suntory Sunbirds.

Raihan tersebut menjadi motivasi tambahan bagi tim milik Kepolisian RI itu, terlebih mereka kini tampil di hadapan publik sendiri.

Dukungan manajemen juga makin kuat dengan hadirnya tiga pemain asing berlabel bintang, yakni Noumory Keita (Mali), Rok Mozic (Slovenia), dan Robertlandy Simon Aties (Kuba).

