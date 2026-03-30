Link Streaming dan Susunan Pemain Timnas Indonesia Vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026

Senin, 30 Maret 2026 – 19:39 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bulgaria tampil dengan kekuatan terbaik saat jumpa Timnas Indonesia pada final FIFA Series 2026.

Skuad berjuluk The Lions itu menurunkan Dimitar Mitov sebagai penjaga gawang utama saat melawan skuad Garuda.

Untuk pemain belakang, Teodor Ivanov, Petko Hristov, Dimitar Velkovski, dan Kristiyan Stoyanov.

Tiga pemain di tengah ada Adrian Kraev, Filip Krastev, dan Martin Minchev.

Adapun tiga striker di depan dipasang Aleksandar Dimitrov dengan memainkan Zdravko Minchev Dimitrov, Marin Petkov, dan Martin Georgiev.

Dari kubu Timnas Indonesia, beberapa perubahan dilakukan dengan memainkan Emil Audero untuk menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Maarten Paes.

Baca Juga: Final FIFA Series 2026 Timnas Indonesia vs Bulgaria Dipastikan Berjalan Sesuai Jadwal

Perubahan lainnya dengan memarkir Beckham Putra dan Dony Tri Pamungkas.

Peran keduanya digantikan oleh Ragnar Oratmangoen dan Nathan Tjoe-A-On.