Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
Olahraga - Sepak Bola

Link Streaming dan Susunan Pemain Timnas Indonesia Vs Bulgaria di Final FIFA Series 2026

Senin, 30 Maret 2026 – 19:39 WIB
Skuad Timnas Indonesia saat berlatih di Stadion Madya, Senayan, Jakarta menjelang FIFA Series 2026. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Bulgaria tampil dengan kekuatan terbaik saat jumpa Timnas Indonesia pada final FIFA Series 2026.

Skuad berjuluk The Lions itu menurunkan Dimitar Mitov sebagai penjaga gawang utama saat melawan skuad Garuda.

Untuk pemain belakang, Teodor Ivanov, Petko Hristov, Dimitar Velkovski, dan Kristiyan Stoyanov.

Baca Juga:

Tiga pemain di tengah ada Adrian Kraev, Filip Krastev, dan Martin Minchev.

Adapun tiga striker di depan dipasang Aleksandar Dimitrov dengan memainkan Zdravko Minchev Dimitrov, Marin Petkov, dan Martin Georgiev.

Dari kubu Timnas Indonesia, beberapa perubahan dilakukan dengan memainkan Emil Audero untuk menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati oleh Maarten Paes.

Baca Juga:

Perubahan lainnya dengan memarkir Beckham Putra dan Dony Tri Pamungkas.

Peran keduanya digantikan oleh Ragnar Oratmangoen dan Nathan Tjoe-A-On.

Link streaming dan susunan pemain Timnas Indonesia melawan Bulgaria pada final FIFA Series 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (30/3)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

BERITA FIFA SERIES 2026 LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp