Link Streaming Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putri Berpeluang Kalahkan Kanada

Jumat, 08 Agustus 2025 – 18:22 WIB

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi laga kedua FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 melawan Kanada.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jumat (8/8) mulai pukul 20.00 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com dan layar kaca Moji TV.

Berikut ini link streaming yang bisa disaksikan para penggemar:

https://www.vidio.com/live/19334-fivb-women-s-u21-world-championship-2025?schedule_id=4483998

Timnas voli putri Indonesia berupaya bangkit setelah di laga perdana kalah dengan skor telak 0-3 (15-25, 16-25, 18-25) dari Vietnam.

Pelatih Timnas voli putri Indonesia, Marcos Sugiyama mengungkapkan bahwa anak asuhannya harus bermain lepas untuk bisa mengeluarkan bentuk permainan terbaiknya.

Pada laga perdana tercatat hanya Junaida Santi yang gemilang setelah mengemas 12 poin.