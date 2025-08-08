Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Link Streaming Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putri Berpeluang Kalahkan Kanada

Jumat, 08 Agustus 2025 – 18:22 WIB
Link Streaming Kejuaraan Dunia U-21 2025: Timnas Voli Putri Berpeluang Kalahkan Kanada - JPNN.COM
Skuad Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 di Jawa Pos Arena, Surabaya melawan Vietnam, Kamis (7/8). Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia akan menghadapi laga kedua FIVB Volleyball Women’s U-21 World Championships 2025 melawan Kanada.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di Jawa Pos Arena, Surabaya, Jumat (8/8) mulai pukul 20.00 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui streaming di Vidio.com dan layar kaca Moji TV.

Baca Juga:

Berikut ini link streaming yang bisa disaksikan para penggemar:

https://www.vidio.com/live/19334-fivb-women-s-u21-world-championship-2025?schedule_id=4483998

Timnas voli putri Indonesia berupaya bangkit setelah di laga perdana kalah dengan skor telak 0-3 (15-25, 16-25, 18-25) dari Vietnam.

Baca Juga:

Pelatih Timnas voli putri Indonesia, Marcos Sugiyama mengungkapkan bahwa anak asuhannya harus bermain lepas untuk bisa mengeluarkan bentuk permainan terbaiknya.

Pada laga perdana tercatat hanya Junaida Santi yang gemilang setelah mengemas 12 poin.

Link streaming Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang Kejuaraan Dunia U-21 2025 melawan Kanada, Jumat (8/8)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Link Streaming Kejuaraan Dunia U-21 2025  Kejuaraan Dunia U-21 2025  voli  timnas voli putri  Indonesia vs Kanada 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp