Link Streaming Laga Perebutan Posisi ke-3 Proliga 2026 Popsivo Polwan vs Jakarta Electric PLN

Selasa, 21 April 2026 – 18:43 WIB
Pemain asing Popsivo Polwan, Yonkaira Pena saat berlaga pada ajang final four Proliga 2026 melawan Jakarta Electric PLN Mobile di seri Semarang. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, JAKARTA - Laga perebutan tempat ketiga Proliga 2026 sektor putri akan mempertemukan Popsivo Polwan melawan Jakarta Electric PLN Mobile.

Pertandingan rencananya akan digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Selasa (21/4) mulai pukul 19.00 malam WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa melalui streaming di Vidio.com atau layar kaca Moji TV.

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati penggemar untuk menonton laga akbar tersebut: https://www.vidio.com/live/20240-proliga-2026?schedule_id=5021993

Popsivo Polwan menatap laga melawan Electric PLN dengan kepercayaan diri penuh seusai mengantongi dua kemenangan di final four.

Tim milik Kepolisian RI tersebut masih terlalu tangguh buat skuad asuhan Chamnan Dokmai seusai di laga terakhir menang pada seri Semarang dengan skor 3-1 (21-25, 27-25, 25-19, 25-18).

Kemenangan itu menjadi modal berharga tim asuhan Darko Dobreskov untuk bisa meraih gelar hiburan seusai gagal tembus partai final.

Pada edisi 2025 tercatat Popsivo Polwan melangkah hingga partai final sebelum akhirnya kalah dengan skor 0-3 (19-25, 17-25, 24-26) atas Jakarta Pertamina Enduro.

Link streaming pertandingan perebutan tempat ketiga Proliga 2026 Popsivo Polwan melawan Popsivo Electric PLN Mobile, Selasa (21/4)

