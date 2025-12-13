Link Streaming Timnas Basket Indonesia Vs Myanmar: Menanti Penampilan Derrick Michael
jpnn.com, JAKARTA - Timnas basket putra Indonesia akan memulai perjuangan di SEA Games 2025 menghadapi Myanmar.
Rencananya laga akbar tersebut akan digelar di Nimibutr Arena, Bangkok, Sabtu (13/12) mulai pukul 14.00 siang WIB.
Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan bisa streaming di Vision+ atau kanal RCTI Sports.
Berikut link streaming yang bisa dinikmati penggemar secara legal dan gratis:
https://www.youtube.com/live/SSlL1dlRRVk?si=DLhtn-zZVQ079ISe
Skuad asuhan David Singleton menurunkan kekuatan terbaik termasuk Derrick Michael Xzavierro.
Pemain kelahiran 1 April 2003 sudah tiba di Thailand pada Jumat (12/12) setelah melakukan penerbangan panjang dari Amerika Serikat.
Kehadiran pebasket berakronim DMX itu akan menambah kekuatan Timnas basket putra Indonesia yang hanya membawa Dame Diagne sebagai pemain naturalisasi.