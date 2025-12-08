Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Link Streaming Timnas Indonesia Lawan Filipina di SEA Games 2025, Garuda Muda Siap Terbang

Senin, 08 Desember 2025 – 18:09 WIB
Skuad Timnas Indonesia saat menggelar uji coba jelang SEA Games 2025 melawan Mali U-22 di Stadion Pakansari, Bogor. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia akan memulai perjuangan di SEA Games 2025 melawan Filipina.

Laga akbar tersebut rencananya digelar di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12) mulai pukul 18.00 sore WIB.

Bagi Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan laga akbar tersebut bisa melalui layar kaca GTV atau streaming di Vision+.

Baca Juga:

Berikut link streaming yang bisa dinikmati secara legal untuk menonton Timnas Indonesia melawan Filipina.

https://www.visionplus.id/webclient/info/STND4926149016008829?delivery=DLVY4926150531004001&type=LTV

Pada laga perdana Indra Sjafri menurunkan kekuatan terbaik dengan memainkan beberapa pemain diaspora.

Baca Juga:

Dari posisi penjaga gawang Cahya Supriadi dipercaya menjadi pilihan utama.

Tiga pemain belakang yang dipilih yakni M Ferarri, Kadek Arel, dan Dion Markx juga solid. Untuk posisi bek sayap ada Dony Tri.

TAGS   Indonesia vs Filipina  SEA Games 2025  Indra Sjafri  garuda muda sea games 2025  link streaming sea games indonesia vs filipina 
